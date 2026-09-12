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Заявление Киева после ударов ВС России: оценка ситуации

Заявление Киева после ударов ВС России: оценка ситуации

После серии ударов Вооружённых сил России по объектам в Украине в Киеве сделали официальное заявление, в котором оценили ситуацию как «полную беспомощность».

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