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Водителям рассказали, за что можно получить штраф с 1 сентября

Водителям рассказали, за что можно получить штраф с 1 сентября

В России с 1 сентября вступит в силу обновленный перечень условий и неисправностей, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена, сообщает PRIMPRESS.

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