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    Пустой бздёж.Россия вдруг замо...
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Нет никаких шансов. Европе показали, что будет с Россией в случае войны

Нет никаких шансов. Европе показали, что будет с Россией в случае войны

Несмотря на полное вовлечение командных и разведывательных структур НАТО и США в конфликт России и Украины, преимущество на поле боя всегда остается за Москвой, пишет аналитик Скотт Риттер в соцсети X.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
История повторяется... Запад же не изменился... В веках... Как были агрессорами, такими и остались...
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4 час.
Vladimir Lioubimcev
А что было бы, если  в свое время СССР заключил бы  &quot;прочный мир&quot; с Гитлером?
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4 час.
Виктор Полуэктов
О! вы всерьёз думаете, что беспилотники летели до Москвы аж с самой Украины? А по мне, они запущены разными проукраинскими людишками за деньги прямо из подмосковья. В оговоренное время, согласованно и по поставленным задачам.
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4 час.
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