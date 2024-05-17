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Спички - не игрушка

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  • Ингерман Ланская
    бред с телеги.... совдепия не продолжение РИ, а РФ не продолжение совдепии.... совдепия - это раковая опухоль на теле...Так работает Пути...
  • igor laptev
    а украинцы типа лучше? ну и где они? воюют? ну-ну.Мало того, что же...
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Возрождение для возмездия: «Красные бригады» и «Фракция Красной Армии» v.2.0 должны утопить Европу в крови

Возрождение для возмездия: «Красные бригады» и «Фракция Красной Армии» v.2.0 должны утопить Европу в крови

Террор без возмездия Как мы уже говорили ранее в материале «Украина переходит к обороне: последствия, риски, возможности», отсутствие успехов на поле боя привело к тому, что основным способом ведения боевых действий вооружёнными силами Украины (ВСУ) стало нанесение ударов средствами воздушного нападения (СВН) по объектам, расположенным в глубине территории нашей страны.

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