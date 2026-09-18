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Воронежские новости

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Воронежские энергетики перевели 112 бригад на усиленное дежурство перед выборами

Воронежские энергетики перевели 112 бригад на усиленное дежурство перед выборами

Специалисты «Воронежэнерго» усилили контроль за электроснабжением избирательных участков перед днями голосования 18–20 сентября.

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