ЧЕРВИЧЕНКО: Быстро сработало немецкое вторжение в «Локомотив» - теперь новые советники наверняка предложат своих игроков

«Я просто не думал, что немецкое вторжение в «Локомотив» начнет так быстро работать, - поделился экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко после победы «Зенита» в матче за Суперкубок.
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