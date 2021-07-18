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ЧЕРВИЧЕНКО: Быстро сработало немецкое вторжение в «Локомотив» - теперь новые советники наверняка предложат своих игроков

ЧЕРВИЧЕНКО: Быстро сработало немецкое вторжение в «Локомотив» - теперь новые советники наверняка предложат своих игроков

«Я просто не думал, что немецкое вторжение в «Локомотив» начнет так быстро работать, - поделился экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко после победы «Зенита» в матче за Суперкубок.

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