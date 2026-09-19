Прошлогоднее видео с сейф-пакетом выдали за нарушение на выборах 2026 года

В соцсетях распространилось видео, авторы которого утверждают, что сейф-пакеты с избирательными бюллетенями якобы можно неоднократно открывать и снова запечатывать.
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