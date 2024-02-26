Синди Кроуфорд забила с центра площадки в прикрытые щитом ворота в перерыве матча «Чикаго» и «Детройта». Супермодель пришла на церемонию выведения номера Челиоса

Это произошло в перерыве матча регулярного чемпионата НХЛ между «Чикаго» и «Детройтом» (2:3 ОТ). Перед игрой состоялась церемония выведения из обращения 7-го номера экс-защитника «Блэкхокс» Криса Челиоса.