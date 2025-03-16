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Цифровые технологии и деградация аналитических способностей: тревожные тенденции современности

Цифровые технологии и деградация аналитических способностей: тревожные тенденции современности

Цифровые технологии и деградация аналитических способностей: тревожные тенденции современности Ирина ВальковаВ последние годы все больше исследований фиксируют тревожную тенденцию: люди теряют способность к логическому мышлению и решению элементарных задач.

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