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Какой должна быть взрослая женщина (40+), чтобы ее считали привлекательной молодые мужчины?

Какой должна быть взрослая женщина (40+), чтобы ее считали привлекательной молодые мужчины?

На условиях полной анонимности, тотальной конфиденциальности и гарантий непобитости сковородкой при утечке информации, несколько мужчин рассказали мне о том, как выглядели женщины намного старше, которые их привлекли и оставили след в их сердцах.

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