Какой должна быть взрослая женщина (40+), чтобы ее считали привлекательной молодые мужчины?

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

На условиях полной анонимности, тотальной конфиденциальности и гарантий непобитости сковородкой при утечке информации, несколько мужчин рассказали мне о том, как выглядели женщины намного старше, которые их привлекли и оставили след в их сердцах.