Запад готов "обнулить" Лукашенко: Тайный посыл выступления "Батьки". Кремль в курсе - у Киева встали лучшие отряды с особым приказом

А не пора ли нам отменить все песенки по тв и почтить людей погибших в приграничье?

Андрей Соловьев

На ваше предложение западу по поводу обнуления Нетаньяху, запад скорее всего ответит, перефразировав известную американскую фразу: "Нетаньяху, конечно, сукин сын, но он - НАШ сукин сын !" И это подтверждается тем фактом, что ни одна страна запада не поддержала выдачу МУСом ордера на арест Нетаньяху за все его "делишки" в секторе Газа.