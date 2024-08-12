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Запад готов "обнулить" Лукашенко: Тайный посыл выступления "Батьки". Кремль в курсе - у Киева встали лучшие отряды с особым приказом

Запад готов "обнулить" Лукашенко: Тайный посыл выступления "Батьки". Кремль в курсе - у Киева встали лучшие отряды с особым приказом

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Комментарии
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Алексей Тан
Запад готов &quot;обнулить&quot; Лукашенко: Тайный посыл выступления &quot;Батьки&quot;. ...😂🤠🇮🇱 =============== Да лучше бы он (запад)... обнулил Нетаньяху!.😅.
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6 час.
Вилла Колибри
А не пора ли нам отменить все песенки по тв и почтить людей погибших в приграничье?
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4 час.
Андрей Соловьев
На ваше предложение западу по поводу обнуления Нетаньяху, запад скорее всего ответит, перефразировав известную американскую фразу: &quot;Нетаньяху, конечно, сукин сын, но он - НАШ сукин сын !&quot; И это подтверждается тем фактом, что ни одна страна запада не поддержала выдачу МУСом ордера на арест Нетаньяху за все его &quot;делишки&quot; в секторе Газа.
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2 час.

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