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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Заправим авто по вашему маршруту". Турбазы уговаривают гостей не отменять отпуск на Алтае

"Заправим авто по вашему маршруту". Турбазы уговаривают гостей не отменять отпуск на Алтае

Поток туристов на Алтай стремительно снижается из-за повсеместного дефицита бензина и закрытых заправок Дефицит бензина, закрытые АЗС и километровые очереди на открытых заправках сказываются на потоке туристов в Горный Алтай.

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