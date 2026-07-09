"Заправим авто по вашему маршруту". Турбазы уговаривают гостей не отменять отпуск на Алтае

Поток туристов на Алтай стремительно снижается из-за повсеместного дефицита бензина и закрытых заправок Дефицит бензина, закрытые АЗС и километровые очереди на открытых заправках сказываются на потоке туристов в Горный Алтай.
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