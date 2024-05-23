При обрушении сцены в ходе митинга в Мексике пострадали 50 человек

Более 50 человек пострадали в результате обрушения части сцены в ходе предвыборного митинга кандидата в мэры города Сан-Педро в Мексике Лорении Каннавати, сообщает La Jornada со ссылкой на губернатора штата Нуэво-Леон Самуэля Гарсию.