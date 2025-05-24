Однажды в 376 году... 18+

Один в один и сегодня. И самое ужасное... - уже не остановить. И кто это протолкнул мы так и не узнаем как и фамилии тех, кто из танков расстреляли Союзный Белый Дом .

Vv

Vldmr vv

А ведь всё это уже было. По указу римского императора Каракаллы в 212 г., всему населению империи было предоставлено римское гражданство. Ну разве это не верх справедливости? Ну что бы всем, всем права римских граждан! И через сто лет римлян не стало, а ещё через 150 лет и самой цивилизации. В результате победы справедливости это всеобщее счастье продолжалось полторы тысячелетия. Последний осколок цивилизации – Византия, триста лет фанатически боролась с персами, тогда это был не менее цивилизованный, эллинистический народ. И таки победили! Через год, правда, пришли арабы, мало не показалось. А потом пришли варвары – турки-сельджуки. Те и читать то не умели.