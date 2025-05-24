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Однажды в 376 году... 18+

Однажды в 376 году... 18+

DarkZotovLand Однажды в 376 году к римскому императору Валенту II обратились беженцы из вестготов.

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Комментарии
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W
Walery
Один в один и сегодня. И самое ужасное... - уже не остановить. И кто это протолкнул мы так и не узнаем как и фамилии тех, кто из танков расстреляли Союзный Белый Дом .
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1 д.
Vv
Vldmr vv
А ведь всё это уже было. По указу римского императора Каракаллы в 212 г., всему населению империи было предоставлено римское гражданство. Ну разве это не верх справедливости? Ну что бы всем, всем права римских граждан! И через сто лет римлян не стало, а ещё через 150 лет и самой цивилизации. В результате победы справедливости это всеобщее счастье продолжалось полторы тысячелетия. Последний осколок цивилизации – Византия, триста лет фанатически боролась с персами, тогда это был не менее цивилизованный, эллинистический народ. И таки победили! Через год, правда, пришли арабы, мало не показалось. А потом пришли варвары – турки-сельджуки. Те и читать то не умели.
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13 час.
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