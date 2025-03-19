Полцена на билеты: кто сможет воспользоваться новыми скидками РЖД? Ирэн ОрлонскаяНа сегодняшний день пассажиры РЖД сталкиваются с увеличением числа выгодных предложений и акций, которые делают путешествия не только комфортными, но и доступными.