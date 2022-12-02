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Как украсить квартиру и стол к Новому году

Как украсить квартиру и стол к Новому году

Как украсить квартиру и стол к Новому годуСимвол 2023 года очень нежный – Черный Водяной Кролик. Астрологи считают: этот зверек хрупкий и чувствительный, поэтому его доверие нужно заслужить, в том числе с помощью правильного декора квартиры.

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