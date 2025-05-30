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Длительность магнитной бури на Земле составила больше суток

Длительность магнитной бури на Земле составила больше суток

Магнитная буря на Земле длится больше суток. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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