В Сумской области расширили зону обязательной эвакуации

В Сумской области объявили обязательную эвакуацию жителей еще из 11 населенных пунктов. Об этом 31 мая сообщил начальник областной военной администрации Олег Григоров на своей странице в Facebook (принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ).