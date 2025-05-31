В Сумской области расширили зону обязательной эвакуации

В Сумской области объявили обязательную эвакуацию жителей еще из 11 населенных пунктов. Об этом 31 мая сообщил начальник областной военной администрации Олег Григоров на своей странице в Facebook (принадлежит признанной в России экстремистской компании Meta, ее деятельность запрещена в РФ).
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