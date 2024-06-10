БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 280 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Переименования в Казахстане: но тут снизу постучали

Переименования в Казахстане: но тут снизу постучали

30 мая 2024 года из Казахстана пришла новость о том, что решением маслихата (аналог нашей городской Думы) Бостандыкского района города Алма-Аты большая часть проспекта имени Юрия Гагарина – аккурат между улицей Тимирязева и проспектом аль-Фараби – будет переименована в честь казахского советского оперного певца Ермека Серкебаева.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
i
igop
история еще та дама полусвета. и до ломоносова и после.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх