Переименования в Казахстане: но тут снизу постучали

30 мая 2024 года из Казахстана пришла новость о том, что решением маслихата (аналог нашей городской Думы) Бостандыкского района города Алма-Аты большая часть проспекта имени Юрия Гагарина – аккурат между улицей Тимирязева и проспектом аль-Фараби – будет переименована в честь казахского советского оперного певца Ермека Серкебаева.