Театр абсурда
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Театр абсурда

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Курский Хатико: изможденный пес сутками охранял хозяев даже после их смерти

Курский Хатико: изможденный пес сутками охранял хозяев даже после их смерти

БлокнотРУ В Курской области была снята душераздирающая сцена – собака, не покидающая тела своих погибших хозяев.

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