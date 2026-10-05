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Экс-нардеп Медведчук: Украина превратилась в концлагерь и полигон для НАТО

Экс-нардеп Медведчук: Украина превратилась в концлагерь и полигон для НАТО

Украина не может заключить мир с Россией из-за деградации своей государственности. Об этом написал бывший депутат Верховной рады и действующий председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье, размещенной на сайте организации.

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