Врач назвал неожиданное последствие приема витаминов

Иногда вместо бодрости организм отвечает на витамины неожиданной реакцией — сыпью или отеком. О том, что это такое и из-за чего происходит, рассказал врач-аллерголог Владимир Болибок На группу витаминов B люди чаще всего высказывают жалобы.