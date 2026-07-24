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Медицина 2.0

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Врач назвал неожиданное последствие приема витаминов

Врач назвал неожиданное последствие приема витаминов

Иногда вместо бодрости организм отвечает на витамины неожиданной реакцией — сыпью или отеком. О том, что это такое и из-за чего происходит, рассказал врач-аллерголог Владимир Болибок На группу витаминов B люди чаще всего высказывают жалобы.

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