Возобновит ли Молдова закупки газа у «Газпрома»? Что говорит Речан

"Из всех цен, которые будут существовать на рынке природного газа, наши граждане будут платить самые низкие", - сказал премьер-министр Дорин Речан, отвечая на вопрос, возобновит ли Молдова закупки природного газа у "Газпрома" в 2024 году.
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