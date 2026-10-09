Почему 5 миллионов советских граждан не встали на защиту Родины в 1941 году

МИР ИСТОРИИ и КУЛЬТУРЫ Есть история, которую в советских учебниках не было принято рассказывать до конца.
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Вот вроде и правильно написано- но чем- то пованивает от этой статейки. Любой школьник, прочтя ее, сделает вывод:
-Русские трусливы. Они готовы предать Родину. Они служат тому, кто сильнее.
Вот такой «воспитательный эффект».
А как было на самом деле?
А на деле было и предательство, была армия Власова, были полицаи- русские. Вот ведь и Зою Космодемьянскую выдал немцам русский староста!
Любое общество неоднородно. Всегда есть прослойка «выгодополучателей», предателей и просто подлецов.
И все же война эта была по- настоящему НАРОДНОЙ, как бы ни визжала мадам Ланская.
Мои родители оба пошли в военкомат добровольно. Это ведь сейчас солдат приходится покупать. А тогда люди шли на фронт, не рассчитывая на то, что жена получит солидную компенсацию, что ей закроют ипотеку...
И вот этого не могут (не хотят) понять эти двое: Автор статьи и мадам Ланская- представители вонючего осадка, который есть в любом обществе.
И мы совершим ошибку, если по этой вони будем судить о всем Советском народе.
Кто написал эту статью, тот натуральный козел и инагент, так как такое бешенное количество людей не могло уклониться от призыва, где они были? , неужели бандитские группировки, предателей итак хватало, это все делается с целью дескредитировать российскую власть, каким то боком показать советских граждан как предателей. Она вдруг появилась неожиданно. Провокатор это написал и заграничного хлеба наелся.Поднялась вся страна СССР и уничтожила чуму Гитлера,ясно?
Противная статейка
А я могу объяснить, как так оказалось, что вся эта армия предателей ни разу не вступила в боестолкновение с РККА.
Все просто: Немцы первоначально намеревались наших коллаборантов послать на передовую. Но вовремя поняли, что вояки из них никудышние. Зато прекрасные палачи и убийцы...
Немцы поручали им самую грязную работу- палаческую. И самыми убежденными палачами, палачами по призванию, были западенцы! Ведь все эти зверства, о которых написано в учебниках, творили не немцы! Все это творили выходцы из Зап Украины! И от их дикой звериной жестокости становилось не по себе даже эсэсовцам... Сохранились рапорта немецких офицеров...
А еще была армия Власова. Которой так и не довелось участвовать в боях против СССР, кроме одной стычки на Одере, хотя она участвовала в Пражском восстании на стороне чехов. Армия эта была сформирована в 1945 году, когда до победы оставались считанные месяцы- и все усилия это войско направляло на то, чтобы оказаться в американской зоне оккупации. Не успели.
Знаете, цифры интересные, а ссылки на архивы есть. А теперь еще интереснее, а почему бы не посчитать процент от количества всего населения стран и процент будет больше у стран, а не у СССР. ДОСТАНУ ЭТУ КНИГУ И ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЧТУ, ЧТО-ТО ТУТ НЕ ТАК, РАЗБЕРЕМСЯ!!!!!!