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Илон Маск предложил признать террористическими ряд украинских НКО

Илон Маск предложил признать террористическими ряд украинских НКО

Инициативу Конгресса США лишить американского финансирования украинские неправительственные организации (НКО), составляющие «чёрные списки» граждан Соединённых Штатов поддержал предприниматель Илон Маск и предложил признать такие НКО террористическими формированиями.

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