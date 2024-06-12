Илон Маск предложил признать террористическими ряд украинских НКО

Инициативу Конгресса США лишить американского финансирования украинские неправительственные организации (НКО), составляющие «чёрные списки» граждан Соединённых Штатов поддержал предприниматель Илон Маск и предложил признать такие НКО террористическими формированиями.
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