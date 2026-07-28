Буданов рассказал об участии во встрече Зеленского и Трампа

Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что во время встречи украинского лидера Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и американской делегацией была проведена «содержательная беседа».