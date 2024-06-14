«Пусть мужики работают»: екатеринбуржцы выразили мнение о сокращении рабочей пятницы для женщин

В Государственной думе не утихают споры о месте женщины в обществе и о ее правах. Депутат Борис Чернышев предложил сократить рабочую пятницу для всех женщин на два часа с сохранением средней заработной платы.
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