Москва будет диктовать свои условия на переговорах с киевской стороной. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступил некоторое время назад руководитель словацкого правительства Роберт Фицо.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии