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Премьер Словакии Фицо: Россия будет диктовать условия на переговорах с Украиной

Премьер Словакии Фицо: Россия будет диктовать условия на переговорах с Украиной

Москва будет диктовать свои условия на переговорах с киевской стороной. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEF, выступил некоторое время назад руководитель словацкого правительства Роберт Фицо.

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