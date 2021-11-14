В последние время в СМИ и социальных сетях активно обсуждается предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу, высказанное им 5 августа в новосибирском Академгородке на встрече с учеными.
Строительство городов с нуля и перенос столицы в Сибирь
Комментарии
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Владимир
Екатерина
Если бы это предложил кто-нибудь другой, то удивилась бы. Но министр обороны хорошо знает время подлета ракеты до Москвы... Все-таки Сибирь подальше будет и шансы перехвата в разы увеличатся.
Смотря откуда ракета будет лететь. Если из Китая, то нет.
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