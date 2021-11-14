Политика как она есть

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Строительство городов с нуля и перенос столицы в Сибирь

Строительство городов с нуля и перенос столицы в Сибирь

  В последние время в СМИ и социальных сетях активно обсуждается предложение министра обороны РФ Сергея Шойгу, высказанное им 5 августа в новосибирском Академгородке на встрече с учеными.

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Комментарии
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Владимир
Екатерина
Если бы это предложил кто-нибудь другой, то удивилась бы. Но министр обороны хорошо знает время подлета ракеты до Москвы... Все-таки Сибирь подальше будет и шансы перехвата в разы увеличатся.
Смотря откуда ракета будет лететь. Если из Китая, то нет.
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1
8 час.
Николай Климов
давно пора перенести столицу и сделать ее посередине .
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5 час.
Андрей Тихонов
столицу  со всеми думами и правительством ,со всеми семействами перевести,ворами -олигархами  в Воркуту, профильных  в Нарьян -Мар.
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7 мин.

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