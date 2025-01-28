FT: Литва и Эстония первыми в НАТО пообещали повысить военные расходы

Литва и Эстония первыми в НАТО пообещали повысить оборонные расходы до 5% ВВП под давлением президента США Дональда Трампа, сообщает британская газета Financial Times со ссылкой на главу МИД Литвы Кястутиса Будриса и премьер-министра Эстонии Кристена Михала.