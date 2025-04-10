Беатричия Гузум дебютирует с песней Asta e lumea mea

Апрель приносит новые музыкальные релизы от ELRadu Project. Молодая исполнительница из Унген Беатричия Гузум выпускает свою дебютную песню Asta e lumea mea — песню с очень свежим звучанием и запоминающимся припевом, написанную исполнительницей и продюсером ELRadu совместно со своей музыкальной командой.