Пожизненный срок лискинского подрывника-убийцы не удалось обжаловать в суде

Фермер-скотовод 54-летний Виктор Мирский, который не пил, не курил, «вежливый, со всеми здоровался», «всем помогал с покосом», ни в каких конфликтах и «плохих делах» замечен не был, 16 сентября 2021 года в селе Волчанское Каменского района убил семью с ребенком, а потом уехал в Лиски и напал на отдел полиции, взорвав в нем небольшое устройство.