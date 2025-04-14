Доцент Быстров: некоторые специи очень аллергичны и крайне опасны для детей

Многие специи и добавки опасны для детей и могут нанести их здоровью серьезный вред. Так, например, корица, перец и куркума слишком аллергичны для детского организма, а чеснок и лук-порей противопоказаны для малышей в возрасте до двух лет, рассказал доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров Общественной Службе Новостей.