Кто-то знает, почему не подорожает бензин Розница не сдаётся. И не продаётсяРеально розничный рынок бензина, как бы его под себя не подминали нефтяные гиганты, всё-таки существует.
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Кто-то знает, почему не подорожает бензин Розница не сдаётся. И не продаётсяРеально розничный рынок бензина, как бы его под себя не подминали нефтяные гиганты, всё-таки существует.
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