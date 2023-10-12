Образцы грунта с астероида Бенну содержат важные для возникновения жизни элементы

Спустя две недели после того, как капсула с астероидным материалом, собранным OSIRIS-REx с поверхности Бенну, приземлилась в американском штате Юта, ученые из NASA наконец представили ее публике и поделились первыми результатами.
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