В Токсовскую больницу 6 февраля скорая помощь привезла пациента с обморожением. Замерзшего мужчину нашли в лесном массиве поселка Сосново.
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В Токсовскую больницу 6 февраля скорая помощь привезла пациента с обморожением. Замерзшего мужчину нашли в лесном массиве поселка Сосново.