Вместо пива продают «бадягу»: Роскачество назвал марки хмельного напитка, которые лучше не покупать Ольга БезродняяПиво не всегда является настоящим пивом, если в его составе отсутствуют соложеные компоненты — такой продукт классифицируется как напиток, что может вводить покупателя в заблуждение.