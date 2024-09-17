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Вместо пива продают «бадягу»: Роскачество назвал марки хмельного напитка, которые лучше не покупать

Вместо пива продают «бадягу»: Роскачество назвал марки хмельного напитка, которые лучше не покупать

Вместо пива продают «бадягу»: Роскачество назвал марки хмельного напитка, которые лучше не покупать Ольга БезродняяПиво не всегда является настоящим пивом, если в его составе отсутствуют соложеные компоненты — такой продукт классифицируется как напиток, что может вводить покупателя в заблуждение.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Давно уже не покупаю пиво в торговых сетях, только где частные пивоварни!
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