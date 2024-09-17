Вместо пива продают «бадягу»: Роскачество назвал марки хмельного напитка, которые лучше не покупать Ольга БезродняяПиво не всегда является настоящим пивом, если в его составе отсутствуют соложеные компоненты — такой продукт классифицируется как напиток, что может вводить покупателя в заблуждение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии