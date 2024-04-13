Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 435 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Еще  ДЕШЕВО ОТМАЗАЛИСЬ  БЮРГЕРЫ  пред  ЩЕНЕВМЕРЛИКАМИ  , только одним комплексом ....!!!Германия передаёт...
  • Boris Borisov
    Конечно Вы правы ! Но , вот уже Лукашенко завёл шарманку про переговоры. Судя по всему , что- то оставят от украйны ....Небензя прокоммен...
  • Владимир Карпов
    По тексту: "Глава японского кабмина поклялся, что Япония — «верный союзник и стойкий друг» Вашингтона". То есть японц...«Катастрофа Хирос...

Минобороны Британии допустило передачу лазерного оружия Украине

Минобороны Британии допустило передачу лазерного оружия Украине

Великобритания хочет ускорить развертывание лазерного оружия дальнего действия DragonFire для его возможной передачи Украине, заявил министр обороны королевства Грант Шэппс, его слова приводит телеканал Sky News.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору