Минобороны Британии допустило передачу лазерного оружия Украине

Великобритания хочет ускорить развертывание лазерного оружия дальнего действия DragonFire для его возможной передачи Украине, заявил министр обороны королевства Грант Шэппс, его слова приводит телеканал Sky News.
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