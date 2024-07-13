Роспотребнадзор следит за ситуацией в Нигерии, где выявили вспышку неизвестного заболевания

Среди симптомов головная боль, высокая температура, боль в животе и желтуха Роспотребнадзор проводит мониторинг информации о вспышке неизвестного заболевания в Нигерии, в результате которого пострадало более 50 жителей.
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