Заседание при организации «Ассоциация региональной молодежи» пройдет в столице

22 апреля 2024 года в 17:30 в гостинице «The Carlton Moscow» состоится заседание Наблюдательного совета при Межрегиональной общественной организации «Ассоциация региональной молодежи», в состав которого входят представители вузов, представительств субъектов Российской Федерации, общественности и другие.