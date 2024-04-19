Заседание при организации «Ассоциация региональной молодежи» пройдет в столице

22 апреля 2024 года в 17:30 в гостинице «The Carlton Moscow» состоится заседание Наблюдательного совета при Межрегиональной общественной организации «Ассоциация региональной молодежи», в состав которого входят представители вузов, представительств субъектов Российской Федерации, общественности и другие.
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