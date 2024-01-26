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Минобороны запускает раздел "Ленинград выстоял и победил!"

Минобороны запускает раздел "Ленинград выстоял и победил!"

ТАСС/Красная звезда/Секретарев В честь 80-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Министерство обороны РФ запускает на своем официальном сайте исторический мультимедийный раздел "Ленинград выстоял и победил!"Основой проекта стали документы фонда Центрального архива ведомства, где хранятся рассекреченные данные с описаниями боевых действий, карты с планами командования СССР и другие документы.

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