Минобороны запускает раздел "Ленинград выстоял и победил!"

ТАСС/Красная звезда/Секретарев В честь 80-летия со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады Министерство обороны РФ запускает на своем официальном сайте исторический мультимедийный раздел "Ленинград выстоял и победил!"Основой проекта стали документы фонда Центрального архива ведомства, где хранятся рассекреченные данные с описаниями боевых действий, карты с планами командования СССР и другие документы.