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Новости Омска

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«Невыносимая вонь»: жители Левого берега и Нефтяников сегодня всю ночь и утро

«Невыносимая вонь»: жители Левого берега и Нефтяников сегодня всю ночь и утро задыхались от едких химических запахов.

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