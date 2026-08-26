«Невыносимая вонь»: жители Левого берега и Нефтяников сегодня всю ночь и утро задыхались от едких химических запахов.
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«Невыносимая вонь»: жители Левого берега и Нефтяников сегодня всю ночь и утро задыхались от едких химических запахов.
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