Кому выгодна атака Ирана на Израиль?

Накануне событий 13 апреля экс-руководитель отдела по делам пленных и пропавших без вести израильской разведки Рами Игра заявил, что главным выгодополучателем в результате иранской атаки станет именно Израиль (в лице, прежде всего, Нетаньяху и его сторонников), поскольку ответ Ирана поможет еврейскому государству выбраться из международной изоляции и сместить с повестки военные преступления в осажденном палестинском секторе Газа: «В настоящее время Израиль находится под большим давлением со стороны международного сообщества и вскоре может стать государством-изгоем.