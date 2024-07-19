МКК ООО «Бустра» оплатила 50 тысяч рублей за нарушение законодательства

«Вот это да, а долг не хотите вернуть, самостоятельно, по мужски, видимо нет»,-микрокредитная компания осуществляла взаимодействие с гражданином путем звонков и направления смс-сообщений на личный номер мужчины, в нарушение требований законодательства.
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