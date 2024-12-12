Украинцы обманом нарушили план с выплатами от Зеленского

Украинцы придумали, как обойти ограничения на расходование тысячи гривен, которые президент Украины Владимир Зеленский распорядился выплатить населению в декабре в рамках программы «Зимняя Поддержка», сообщает украинское издание «Страна».
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