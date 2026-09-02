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Хватит ли России ракет, чтобы обеспечить Украине «чёрную зиму»

Хватит ли России ракет, чтобы обеспечить Украине «чёрную зиму»

По мере приближения осенних холодов и зимы ключевым фактором для РФ становится гибкость комбинированных ударов.

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