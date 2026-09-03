Нашествие медведей в российском регионе: из-за нападений хищников погибли две женщины

Нашествие медведей в российском регионе: из-за нападений хищников погибли две женщиныВ Красноярском крае ввели режим повышенной готовности из-за нашествия хищников.
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