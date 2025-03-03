Число учащихся онлайн-школы Armenian Academy превысило 500 человек

ЕРЕВАН (ИА Реалист). Онлайн-школа Armenian Academy, созданная 10 декабря 2024 года под эгидой общеармянского движения «Ашхаражохов», продолжает объединять армян всего мира для изучения своего языка, истории, культуры, а также изучения базовых предметов и специальных курсов.