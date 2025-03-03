ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

288 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    На Украине некоторые дебилы орут шо они"европейцы",на Тайване орут шо они "американцы".Полная психушка идиотов!Тайвань задержал ...
  • Eduard
    Доигрантся этот островок с идиотами!Тайвань задержал ...
  • Eduard
    А мы подозреваем в подрыве кабелей жителей Тайваня,что бы обвинять других.Всё это было на Балтике!Тайвань задержал ...

Число учащихся онлайн-школыArmenian Academy превысило 500 человек

Число учащихся онлайн-школыArmenian Academy превысило 500 человек

ЕРЕВАН (ИА Реалист). Онлайн-школа Armenian Academy, созданная 10 декабря 2024 года под эгидой общеармянского движения «Ашхаражохов», продолжает объединять армян всего мира для изучения своего языка, истории, культуры, а также изучения базовых предметов и специальных курсов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх