Число учащихся онлайн-школыArmenian Academy превысило 500 человек

ЕРЕВАН (ИА Реалист). Онлайн-школа Armenian Academy, созданная 10 декабря 2024 года под эгидой общеармянского движения «Ашхаражохов», продолжает объединять армян всего мира для изучения своего языка, истории, культуры, а также изучения базовых предметов и специальных курсов.
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