Путин: Россия гордится приемом Эфиопии в БРИКС, она вносит свой вклад

Москва гордится тем, что Эфиопия вошла в сообщество БРИКС в период российского председательства. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, сообщает РИА Новости.
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